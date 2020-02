Exista fotbalisti, cluburi si rivalitati uriase. Apoi exista MESSI! Mesajul superb al lui Eibar dupa ce a fost spulberata de zeul Barcelonei

Barcelona s-a impus cu 5-0 in meciul cu Eibar de pe teren propriu.

Catalanii au castigat prin recitalul capitanului Leo Messi, care a inscris un poker in poarta lui Eibar, dupa 4 etape de seceta. Argentinianul a deschis scorul in minutul 14 si a mai reusit doua goluri pana la finalul primei reprize. In minutul 87, Messi a dat cel de-al patrulea gol si a intrat in istorie, contribuind la 1002 goluri in 853 de meciuri pentru Barcelona.

Dupa meci, Eibar a facut o postare pe contul oficial de Twitter in care i-a transmis un mesaj jucatorului argentinian.

"Suferim alaturi de tine, suferim din cauza ta, ne confruntam cu tine si nu avem de ales decat sa ne ridicam si sa te aplaudam", au scris cei de la Eibar pe Twitter.

Te sufrimos.

Te padecemos.

Te sobrellevamos.

Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.

???? @TeamMessi ???? pic.twitter.com/6md5L4ZSE3 — SD Eibar (@SDEibar) February 22, 2020