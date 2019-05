Surpriza TOTALA a lui Zidane! Pe cine vrea sa aduca la Real Madrid pe postul lui Marcelo si ce se intampla cu brazilianul

Dat ca sigur pe lista plecarilor, Marcelo mai primeste o sansa din partea lui Zidane.

Francezul i-a transmis lui Florentino Perez ca Marcelo e in planul sau pentru sezonul viitor. Zizou vrea sa-l aduca pentru partea stanga a defensivei pe Ferland Mendy de la Lyon. Jucatorul de 23 de ani se va lupta pentru un loc in primul 11 cu Marcelo, in timp ce Reguilon va fi imprumutat la un alt club, anunta Marca.

Zidane a discutat deja cu Mendy in privinta unui posibil transfer, iar fundasul stanga s-a aratat incantat de interesul lui Real. Lyon il evalueaza pe Ferland la 40 de milioane de euro.

Fost junior al lui PSG, Mendy a mai trecut in cariera pe la Le Havre, inainte sa fie cumparat de Lyon, in 2017, cu 5 milioane de euro.