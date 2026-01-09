Chiar dacă s-a zvonit că sunt șanse mari ca Denis Alibec (35 de ani) să plece de la FCSB în această fereastră de mercato, se pare că acesta va rămâne la campioana României. Becali este gata să-i dea încredere pentru a doua parte a sezonului.



Cifrele lui Alibec pentru prima parte a sezonului par modeste, dar Becali este convins că acesta și-a scos banii investiți pentru transferul său cu pasa de gol din meciul cu Go Ahead Eagles (1-0), pentru David Miculescu.



Gigi Becali: ”Alibec a luat vreo 400.000 de euro până acum”



Mai mult, finanțatorul echipei a dezvăluit că atacantul transferat de la Farul Constanța a încasat, până acum, 400.000 de euro la FCSB, cel mai probabil cu bonusurile de calificare în Europa League.



”Și-a scos banii, că a luat vreo 400.000 de euro până acum. A dat pasă de gol în Olanda și și-a scos banii”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Printre echipele interesate de Denis Alibec în această iarnă s-a numărat și FC Botoșani. Valeriu Iftime a purtat chiar persoanl o discuție cu atacantul, dar acesta a ales să rămână la FCSB pentru a-i face concurență pe post lui Daniel Bîrligea.



Alibec a strâns doar 13 meciuri în acest sezon pentru cei de la FCSB, reușind să marcheze un singur gol și să ofere două pase decisive în cele 346 de minute bifate.

