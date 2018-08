Barcelona a anuntat OFICIAL ultimul transfer! Surpriza uriasa pentru toti fanii

Nu este mutarea la care se asteptau fanii Barcei.

FC Barcelona a anuntat oficial transferul lui Moussa Wague! Insa internationalul senegalez nu va fi in prima faza la echipa mare, ci la Barcelona B, mutarea fiind anuntata pe pagina echipei secunde a catalanilor! Wague a trecut vizita medicala in aceasta dimineata.

Contractul va fi semnat in zilele urmatoare, motiv pentru care nu este cunoscuta in acest moment durata intelegerii si clauza de reziliere pe care o va avea fundasul de 19 ani. Wague va fi in prima faza la echipa secunda, insa Sport de Catalunya scrie ca antrenorul Barcei, Ernesto Valverde, il vede pe Wague titular in viitor in flancul drept.

Momentan insa, Wague va fi antrenat de Garcia Pimienta si va avea primul antrenament sambata dimineata. Wague a fost adus de la KAS Eupen.

Barcelona il va transfera in zilele urmatoare si pe Arthuro Vidal de la Bayern Munchen.