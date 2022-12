După ce s-a zvonit că pleacă, Xavi a rupt tăcerea și a spus ce se va întâmpla cu jucătorul său: „Va rămâne cu noi!”

Sergio Busquets mai are contract cu FC Barcelona până la finalul lui iunie, anul 2023, iar viitorul său se bazează doar pe decizia pe care o ia el însuși.

Antrenorul Barcelonei, Xavi Hernandez, a vorbit despre faptul că Sergio Busquets va rămâne la echipă până la finalul înțelegerii jucătorului cu clubul, evidențiind că decizia rămâne la omul care a strâns aproape 700 de meciuri în picioare pentru echipa de pe Camp Nou.

„Busquets va rămâne cu noi până la finalul contractului său în iunie. După, vom vedea, va fi decizia sa. Dacă lucrurile sunt bune, vom încerca să-l convingem să continue. Cred că fereastra asta de transferuri va fi tăcută pentru noi. Sunt foarte fericit cu lotul pe care-l am acum”, a spus Xavi, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

