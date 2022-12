La începutul lunii noiembrie, Gerard Pique a anunțat că se retrage din fotbal, iar pe 5 noiembrie a disputat ultima sa partidă, 2-0 contra Almeriei, în La Liga.

Marc-Andre ter Stegen, căpitan la Barcelona

Barcelona a anunțat acum că locul lui Gerard Pique pe lista căpitanilor va fi luat de portarul Marc-Andre ter Stegen. Germanul va fi a patra variantă, după Sergio Busquets, Sergi Roberto și Jordi Alba.

Marc-Andre ter Stegen este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul Barcelonei. A sosit pe Camp Nou în 2014, de la Borussia Monchengladbach, pentru 12 milioane de euro. Alături de catalani a strâns 346 de meciuri și a cucerit numerose trofee, printre care o Ligă a Campionilor, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor sau patru titluri în La Liga.

30 de ani are Ter Stegen

30 de meciuri a strâns portarul la naționala Germaniei

30 de milioane de euro este cota de piață a goalkeeper-ului, conform Transfermarkt

Gerard Pique s-a retras

Gerard Pique a făcut un anunț neașteptat cu două săptămâni înainte de Campionatul Mondial din Qatar.

Într-un video emoționant publicat pe contul de Twitter, fundașul iberic și-a anunțat fanii că se retrage din fotbal.

"Culers, am un singur lucru să vă spun. Am decis că este timpul să închid un ciclu. Am spus întotdeauna că după FC Barcelona nu va mai fi o altă echipă și așa va fi.

În această sâmbătă va fi ultimul meu meci pe Camp Nou", spunea fotbalistul, pe 3 noiembrie.