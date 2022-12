Laporta, categoric cu privire la Sergio Busquets. Ce se va întâmpla cu jucătorul Barcelonei

Sergio Busquets se află la FC Barcelona din vara anului 2008 și a strâns aproape 700 de partide pentru trupa dirijată în acest moment de Xavi Hernandez.

Cum contractul fotbalistului se apropie de final, patronul clubului, Joan Laporta, a vorbit despre Busquets și a evidențiat faptul că Xavi încă se bazează pe serviciile sale.

„Sergio Busquets? Xavi se bazează pe el și chiar vrea să continue la echipă. Și eu sper că Busquets rămâne până la finalul sezonului, dar, bineînțeles, depinde și de ce își dorește. Știu despre conexiunile cu MLS, este doar decizia lui Sergio”, a spus Joan Laporta, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

