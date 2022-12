După vestea tragică venită din Brazilia, mai mulți foști jucători, antrenori sau fani ai fotbalului au opinat că Pele poate fi considerat cel mai bun fotbalist din istorie, având în vedere ceea ce a însemnat pentru sport, cele trei Cupe Mondiale câștigate sau numărul uriaș de goluri înscrise.

Lor li se alătură și jurnalistul Tancredi Palmeri, de la Sport Italia, care este urmărit de peste 200.000 de persoane pe Twitter. Este unul dintre cei care susțin că O Rei merită titlul de cel mai bun fotbalist din istorie, iar într-o postare făcută a atașat două clipuri cu momentele de geniu ale sud-americanului.

"Nu veți vedea niciun gol în acest clip. Însă sunt 135 de secunde care vă vor arăta de ce Pele a fost cel mai fotbalist care a existat vreodată. Un video absolut incredibil. Messi + Mbappe + Cristiano Ronaldo = Pele", a scris Tancredi Palmeri.

But still 135 seconds of Pelé game will tell you why he has been the greatest ever.

You won’t see a single goal in this video.

Ulterior, jurnalistul a analizat această dezbatere dintr-un alt punct de vedere, aducând un nou filmuleț pentru a-și argumenta opinia: "109 secunde cu tot felul de faulturi pe care Pele a trebuit să le îndure pentru a supraviețui. Țineți cont că nici măcar un sngur cartonaș nu s-a dat pentru aceste tackling-uri ucigătoare. Iar asta din simplul motiv că nu existau cartonașe. În ciuda acestor faulturi, Pele a fost capabil să reușească ceea ce a reușit".

109 seconds of the all kind of fouling Pelé had to endure and survive.

Mind:

NOT A SINGLE CARD, not a single, was shown for any of this killing tackles.

Simply cause booking didn’t exist yet.

And in spite of this, Pelé was able to do all that he did pic.twitter.com/0BMOfVRR67