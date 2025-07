Campioana en titre a Spaniei la fotbal, FC Barcelona, a amânat revenirea pe stadionul Camp Nou după lucrările de renovare derulate pentru că nu a reuşit să obţină la timp licenţa necesară pentru măsurile de siguranţă, scrie Agerpres.



Stadionul renovat trebuia să primească echipa catalană în meciul, din 10 august, pentru Trofeul Joan Gamper, dar pentru că lucrările de la stadion încă trebuie recepţionate de autorităţile locale partida a fost mutată pe stadionul Johan Cruyff.



Clubul a jucat în ultimele două sezoane pe Stadionul Olimpic Lluis Companys după ce lucrările au început în vara anului 2023 pentru a mări capacitatea stadionului Camp Nou la 105.000 locuri, cu un cost de realizare a lucrării de 495 de milioane de euro.



Într-un comunicat clubul a transmis: ''Această decizie este datorată faptului că lucrările necesare pentru a respecta cerinţele Ordonanţei de Reglementare a Procedurilor de Intervenţie Municipale în Lucrările de Construcţii a făcut imposibilă încheierea procedurilor necesare pentru acordarea licenţei iniţiale''.



''Concret, datorită lucrărilor ample desfăşurate, nu a fost posibil să îndeplinim toate condiţiile specificate de reglementările care gestionează licenţa, în ciuda intenţiei clubului de a redeschide stadionul renovat sector cu sector'', a menţionat campioana Spaniei.



Nu a fost avansată o nouă dată pentru recepţia stadionului, chiar dacă primele trei meciuri ale Barcelonei sunt programate să se desfăşoare în deplasare, iar primul meci pe teren propriu va avea loc la 14 septembrie, împotriva formaţiei Valencia.



FC Barcelona a mai precizat: ''Clubul ţine legătura îndeaproape cu Consiliul Municipal Barcelona şi cu autorităţile relevante pentru a face progrese asupra diferitelor cerinţe şi va informa membrii săi şi pe fani de orice noutăţi privind data de revenire. Această amânare nu afectează calendarul stabilit pentru rambursarea datoriei Espai Barca''.



Echipa cu care va juca FC Barcelona pentru Trofeul Joan Gamper, care de obicei are loc la finalul perioadei de pregătire dinaintea noului sezon şi în acest an are loc după revenirea echipă ei din turneul din Coreea de Sud, nu a fost încă stabilită.



Stadionul Johan Cruyff, terenul obişnuit de acasă al echipei feminine a clubului Barcelona, are o capacitate de 6.000 de locuri.