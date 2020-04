DEZASTRU la Barcelona! Sase oameni din conducerea clubului si-au dat DEMISIA

Problemele de la Barcelona se accentueaza si sase dintre conducatori si-au prezentat demisiile.

Barcelona traverseaza o perioada extrem de dificila in ceea ce priveste conducerea clubului. Bartomeu, presedintele catalanilor, este foarte contestat deoarece fanii considera ca nu a luat cele mai bune decizii legate de echipa.

Remodelarea Consiliului de administratie provocat de Bartomeu in aceasta saptamana a atras consecinte imediate si a dus la demisia a sase directori de la FC Barcelona, potrivit Mundo Deportivo.

Emili Rousaud, cel care era vicepresedinte la catalani, si alti cinci membri ai consiliului de administratie si-au prezentat demisia. Pe langa Rousaud, demisioneaza si Enrique Tombas, Silvio Elias, Josep Pont, Maria Teixidor si Jordi Calsamiglia.

Exista mai multe motive care i-au determinat pe cei sase sa isi prezinte demisiile. Pe de o parte lipsa de interes a presedintelui fata de retelele de socializare, iar pe de alta parte problemele care se creeaza atunci cand se negociaza reducerea salariilor cu jucatorii. In scrisorile inaintate, cei sase isi argumenteaza plecarea solicita clarificarea responsabilitatilor in cazul retelelor de socializare si recomanda organizarea alegeilor la Barcelona cat mai curand posibil.

"Bartomeu m-a contactat si mi-a spus ca vrea sa remanieze conducerea, intrucat nu are incredere in anumiti conducatori, in special in mine. El mi-a spus ca au fost anumite discutii si remarci care au deranjat jucatorii, iar eu am pus in discutie munca executivului." a declarat Emili Rousaud.

Barcelona se afla pe primul loc in LaLiga, la doua puncte peste Real Madrid si este calificata in optimile Champions League, unde a remizat in turul cu Napoli, scor 1-1.