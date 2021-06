Depay, la Barcelona! Atacantul olandez si-a dat acordul pentru transferul pe Camp Nou! Urmeaza anuntul 

Depay si FC Barcelona au ajuns la un acord si, incepand cu sezonul urmator, va juca pe Camp Nou. Clubul blaugrana il va aduce liber de contract. Depay va face parte din atacul stelar al Barcelonei, care mai dispune de jucatori cu profil ofensiv precum Messi, Griezmann, Dembele, Pedri, Ansu Fati sau Coutinho.

Fabrizo Romano a anuntat ca cele doua parti au ajuns la un acord si urmeaza ca transferul sa fie oficializat. In prezent, se lucreaza la contract, insa conditiile au fost stabilite.

Memphis Depay has decided to join Barcelona - no doubt. Player’s camp optimistic and lawyers now checking contracts in order to complete the deal in the next few days. ???????? #FCB

It’s considered “a matter of final details and time”, then Memphis will join Barça. #Depay https://t.co/rJ5Nw9hku6