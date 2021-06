Prima reactie a adversarei CFR-ului! Antrenorul lui Borac Banja Luka a vorbit despre sansele de calificare in turul doi preliminar al Champions League

CFR Cluj si-a aflat adversara din primul tur preliminar al Champions League.

CFR Cluj va juca in primul tur preliminar din Champions League cu Borac Banja Luka. Antrenorul campioanei Bosniei are doar 26 de ani. Acesta a fost promovat in luna decembrie la prima echipa, dupa ce a antrenat echipa U19 a clubului. Tanarul tehnician nu a fost deloc incantat cand a vazut ca a picat cu CFR, pe care o vede favorita in aceasta dubla.

"N-avem cum sa fim fericiti cand picam cu Clujul, dar asta este. Stiam ca ne va fi greu sa dam peste o adversara accesibila, dar am primit una dintre cele mai grele posibile. N-am avut noroc, mergem mai departe si ne vom pregati cat de bine putem.



Nu ne pregatim doar pentru Europa, ci și pentru campionatul intern. Clujul este favorita clara a acestui duel, dar nimeni nu ne poate interzice sa dam ce avem mai bun si sa incercam sa obtinem ceva.

Jucam primul meci in deplasare, dar nu este un avantaj. Ei pot fi intr-o formă buna indiferent daca joaca acasa sau in deplasare, iar pentru noi e irelevant unde e primul meci cand intalnim o adversara atat de puternica", a declarat Maksimovic, citat de Nezavisne.

Castigatoare acestei duble se va califica in turul doi preliminar al Champions League, in timp ce echipa care va pierde va juca in turul doi preliminar Conference League.