"Nu vreau sa stiu ca s-a intamplat asa ceva!" Becali a explodat dupa umilinta la care au fost supusi Hagi, Popescu si Dorinel Munteanu: "Avem mentalitate de sclavi!"

Imaginile cu Hagi, Gica Popescu si Dorinel Munteanu de la meciul organizat de Romania la Euro 2020 au starnit numeroase reactii de indignare, mai ales pentru modul in care au fost tratati membrii din 'Generatia de Aur', in comparatie cu politicienii care au primit acces in zona VIP.

Gigi Becali a comentat situatia care a scandalizat Romania, aratandu-se indignat de modul in care legendele fotbalului romanesc au fost tratate. Patronul FCSB-ului s-a enervat in urma informatiilor primite.

"Bai, asta mi se pare ca nici nu este adevarata. Nu vrea sa stiu ca s-a intamplat asa ceva in tara mea. S-a intamplat, atunci nici nu vreau sa stiu. Aici se vede dorinta de putere a oamenilor parveniti.

Ei zic ca de fapt UEFA a dat, dar voi ati propus la UEFA. UEFA spune 'fac ce zic tu, ce imi propui'. Ai vazut ce inseamna Burleanu, un copil care cred ca e adormit de putere. Nu mai vreau sa comentez. Am vazut multe, dar asa ceva. Cum sa stea Dancu la oficiala si Hagi la a doua.

Le e frica de DNA, ce sa faci? Asta-i tara noastra si pacat ca se admite asa ceva. Ne meritam si soarta. Sa-l mai voteze si a doua oara. Daca nu se ia atitudine. Daca noi avem mentalitate de sclavi, oamenii aia de la UEFA de baga in gura direct. Chiar stam bine, puteam fi ca Africa", a spus Gigi Becali pentru as.ro.