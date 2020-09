Declaratie SOC din partea lui Samuel Eto'o! Cine este jucatorul din La Liga pe care il compara cu Messi! + Cine crede ca se va impune in urmatorul sezon

Samuel Eto'o a participat la gala de prezentare a sezonului 2020/21 din La Liga.

Camerunezul, care a demonstrat in mai multe randuri ca il apreciaza si il sustine pe Lionel Messi in orice isi propune argentinianul sa faca, a surprins pe toata lumea cu declaratiile facute in cadrul galei.

Eto'o a spus ca mai este un jucator in La Liga care se afla la acelasi nivel cu argentinianul de pe Camp Nou. "Eden Hazard este la același nivel cu Lionel Messi" a spus camerunezul, potrivit publicatiei AS.

Aceasta afirmatie vine dupa un sezon dificil pentru belgianul care nu a adunat decat 22 de aparitii pentru Real Madrid. El s-a confruntat cu numeroase accidentari si nu a reusit decat un singur gol pentru "galactici".

In ciuda laudelor aduse lui Hazard, Eto'o este convins ca Barcelona va reusi sa se impuna in urmatorul sezon din La Liga. "Barcelona va fi campioana in sezonul 2020/21 si as vrea ca Mallorca, echipe inimii mele, sa revina in prima liga.

Messi este ca si copilul meu. Asa stau lucrurile si sunt foarte bucuros. Barcelona are nevoie de mai multi jucatori pe stilul ei caracteristic, tiki-taka, nu jucstori box-to-box. As vrea sa-l vad din nou pe Sergio Busquets la cel mai inalt nivel al sau", a adaugat fostul fotbalist.