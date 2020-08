S-a tras la sorti calendarul La Liga! Cand se joaca PRIMUL EL CLASICO din era 'POST-MESSI' daca Leo nu se razgandeste si PLEACA de pe Camp Nou 

La Liga revine pe 13 septembrie cu un nou sezon, dar si cu o schimbare uriasa.

Principala schimbare va fi absenta lui Leo Messi de la Barcelona, cel care a dominat fotbalul spaniol in ultimii 15 ani. Capitanul catalanilor a decis sa plece de pe Camp Nou dupa 15 ani petrecuti la echipa mare, iar vestea a venit ca un soc pentru lumea fotbalului.

In cursul zilei de luni s-a stabilit calendarul La Liga, iar iubitorii fotbalului au aflat cand va avea loc cel mai asteptat duel din fotbalul mare, El Clasico.

Astfel, primul duel dintre Barcelona si Real Madrid va avea loc pe Camp Nou, in etapa 7, pe 25 octombrie, in timp ce returul de pe Santiago Bernabeu se va juca in etapa 30, pe data de 11 aprilie.

❗ ¡Ya sabemos cuándo se jugará #ElClásico de @LaLiga! ▶ Jornada 7

???? 25/10/2020

⚽ Barça - Madrid. Camp Nou ▶ Jornada 30

???? 11/04/2021

⚽ Madrid - Barça. Santiago Bernabéu pic.twitter.com/MvalwF4UaM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2020