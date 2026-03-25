Accidentat la coapsă în luna februarie, Bellingham a tras tare ca să revină pe teren. După meciul cu Atletico Madrid, mijlocașul englez a vorbit despre cât de grea a fost această perioadă pentru el.

Bellingham, după revenirea pe teren: "Am fost trist mult timp"

Jude Bellingham spune că accidentarea de la începutul anului nu l-a afectat doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere psihic:

"Șase săptămâni a însemnat foarte mult timp. Am fost trist mult timp, dar acum sunt fericit pentru că m-am întors la antrenamente alături de colegii mei. La fel ca în celelalte meciuri, echipa joacă incredibil de bine în acest moment; apără și atacă foarte bine.

Atmosfera a fost incredibilă contra lui Atletico. Fanii, în astfel de seri, sunt întotdeauna uimitori. Această atmosferă ne ajută foarte mult și de aceea efortul echipei este atât de mare.

Valverde și Vinicius Jr găsesc mereu o modalitate de a-și ridica nivelul și de a ajuta echipa în momente dificile. Când am avut multe accidentări, ei au ajutat mereu echipa. Fede este un exemplu excelent de atitudine, iar Vini este un exemplu despre cum să îți revii după o perioadă dificilă. Ceea ce fac acum este incredibil", a declarat Bellingham, pentru RMTV, citat de Mundo Deportivo.

Real Madrid, în cursă după FC Barcelona

FC Barcelona este lider la zi în La Liga, cu 73 de puncte. Real Madrid se află pe locul 2, cu 69 de puncte.

Villarreal completează podiumul, cu 58 de puncte. Până la finalul sezonului mai sunt de disputat nouă etape din La Liga. Mai jos poți vedea clasamentul complet.