Decizia de ULTIMA ORA luata de Neymar dupa oferta galactica a Realului! Descoperirea facuta de spanioli: ce a patit brazilianul si la Barcelona

Noul antrenor al celor de la PSG l-a impresionat pe Neymar.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Spaniolii de la AS fac marele anunt: Neymar a decis sa ramana la PSG! Starul brazilian a fost impresionat de Thomas Tuchel la prima intalnire, cei doi discutand planul pentru sezonul urmator si cum poate Neymar sa treaca la urmatorul nivel dupa un prim sezon ruinat de accidentarea de la inceputul sezonului. Cei de la PSG i-au transmis lui Neymar ca nu au nicio intentie sa-l vanda iar brazilianul a decis sa nu insiste pentru ca transferul sa aiba loc.

Jurnalistii spanioli fac o paralela intre situatia lui Neymar de acum si cea de dupa primul sezon la Barcelona - Neymar a fost tentat si atunci sa plece de la Barca dupa un prim sezon in care lucrurile nu au mers cum se astepta, perioada de adaptare fiind mai lunga decat se astepta.

Nici la Paris nu se simte confortabil momentan - conform celor de la AS, Neymar nu are prea multi prieteni in vestiarul lui PSG, e deranjat de reactia unei parti a galeriei lui PSG care l-a contestat. Insa discutia cu Tuchel l-a convins iar Neymar este gata pentru o noua aventura la Paris sub comanda antrenorului german.