"Transferul lui Neymar? Dupa finala Champions League vorbim!" Reactia lui Zidane despre cel mai asteptat transfer al verii // REAL - LIVERPOOL la PRO TV

Zidane le-a spus jurnalistilor ca va vorbi despre transferul lui Neymar in 10 zile, dupa finala UEFA Champions League

Transferul lui Neymar la Real Madrid este cea mai asteptata, si ar putea fi si cea mai scumpa, mutare a verii in fotbal.

"Vorbim in 10 zile despre asta, haideti sa asteptam sa treaca finala Champions League. Nu vreau sa vorbesc acum despre jucatori care apartin altor echipe", a spus Zidane.

Presa spaniola a anuntat ca exista deja un acord intre PSG si Real Madrid, iar presedintele Florentino Perez este dispus sa plateasca oricat pentru a-l aduce pe Neymar pe Bernabeu.

Zidane a fost intrebat si de posibilul transfer al compatriotului sau, Griezmann, la Barcelona.

"Nu stiu nimic, n-am nicio informatie. Nu cred nici ca e bine, nici ca e rau. Nu e problema mea."

Real Madrid joaca cu Villarreal, in deplasare, in ultima etapa a sezonului in La Liga.