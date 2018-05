Thomas Tuchel a fost prezentat oficial la PSG! A fost intrebat imediat despre situatia lui Neymar: "L-am intalnit, el este un artist!"

PSG are un nou antrenor.

Thomas Tuchel a fost prezentat oficial ca nou antrenor al celor de la Paris Saint-Germain. Germanul a semnat un contract pe 2 ani. El a vorbit la prezentare si despre Neymar, cel despre care presa din Spania si cea din Franta anunta ca ar putea pleca la Real Madrid.

"M-am intalnit cu Neymar duminica trecuta. A fost o intalnire buna. Este un artist, un jucator exceptional, unul dintre cei mai buni din lume. Nu are nevoie de tratament special, el trebuie sa gaseasca o structura care sa-l ajute sa se exprime. Mi-a placut mult intalnirea pe care am avut-o. Vom construi o structura pentru el care sa-l ajute" a spus Thomas Tuchel despre prima intalnire cu Neymar.

Tuchel a facut pauza pentru un an dupa despartirea de Borussia Dortmund, venita la putin timp dupa ce castigase Cupa Germaniei cu BVB. "Din punctul meu de vedere, jucatorii mari sunt cel mai usor de pregatit. Stiu ce trebuie sa faca. Au castigat multe trofee. Nu imi e teama de staruri, de nume mari, ei stiu tot ce inseamna cel mai inalt nivel.



Am castigat un trofeu insa PSG m-a facut sa inteleg ca ei cauta un lider, un antrenor cu viziune si sunt foarte fericit sa am increderea lor. Sunt multi jucatori buni (la echipa), nu e ca si cum as fi venit aici cu dorinte. Trebuie sa ii cunosc pe jucatori. Daca vom descoperi ca e nevoie de alti jucatori, vom aduce. Uneori insa trebuie sa le permiti celor tineri sa se dezvolte" a mai spus Tuchel.