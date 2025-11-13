De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă”

De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă"
Frenkie de Jong a vorbit despre un posibil transfer în Premier League.

Transfer Barcelona Premier League Frenkie de Jong
  • Premier League se vede în exclusivitate pe aplicația VOYO!

Campionatul Angliei a atras cei mai buni jucători ai planetei în ultimii ani. Fotbaliștii vor să joace în cel mai tare campionat din lume, iar pe deasupra salariile din Premier League pot ajunge la sume incredibile.

Frenkie de Jong a recunoscut că Premier League este cel mai tare campionat

Frenkie de Jong a fost întrebat despre un posibil transfer în Premier League pe viitor, iar olandezul a nu a stat pe gânduri și a explicat că este mulțumit la Barcelona în acest moment.

Mijlocașul olandez a recunoscut însă că Premier League este un campionat mai puternic decât La Liga, dar consideră că nu trebuie să evoluezi acolo pentru a demonstra că ești un jucător de valorare.

De Jong a fost întrebat despre un posibil interes din Premier League, pentru că la un moment dat a fost aproape de un transfer la Manchester United, atunci când Barcelona a fost dispusă să îl vândă, dar jucătorul s-a împotrivit.

„Premier League? Nu cred. Au fost oferte, dar sunt mulțumit la Barca.

Premier League este cea mai bună ligă în acest moment, așa cum era La Liga acum vreo zece ani. Dar asta nu înseamnă că trebuie să joci acolo ca să demonstrezi că ești un jucător grozav”, a spus Frenkie de Jong, conform lui Fabrizio Romano, care citează ESPN.

45 de milioane de euro este cota lui Frenkie de Jong, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

