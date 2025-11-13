De la Barcelona în Premier League (VOYO)! Ce a spus starul catalanilor: „Este cea mai bună ligă”

Premier League se vede în exclusivitate pe aplicația VOYO!

Campionatul Angliei a atras cei mai buni jucători ai planetei în ultimii ani. Fotbaliștii vor să joace în cel mai tare campionat din lume, iar pe deasupra salariile din Premier League pot ajunge la sume incredibile.



Frenkie de Jong a recunoscut că Premier League este cel mai tare campionat



Frenkie de Jong a fost întrebat despre un posibil transfer în Premier League pe viitor, iar olandezul a nu a stat pe gânduri și a explicat că este mulțumit la Barcelona în acest moment.

Mijlocașul olandez a recunoscut însă că Premier League este un campionat mai puternic decât La Liga, dar consideră că nu trebuie să evoluezi acolo pentru a demonstra că ești un jucător de valorare.