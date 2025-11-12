Englezul este aproape de a fi transferat de FC Barcelona. Catalanii l-au pus în capul listei de transferuri pentru perioada de mercato din vară pentru a-l înlocui pe experimentatul Robert Lewandowski (37 de ani), care va rămâne liber de contract în vară.



Barcelona, gata să plătească 64,4 milioane de euro pentru Harry Kane



Barcelona ar vrea să profite de clauza de reziliere pe care Kane o va avea în contractul său cu Bayern din vară. Potrivit The Guardian, atacantul va fi disponibil pentru 64,4 milioane de euro.



Ar fi o sumă accesibilă pentru Barcelona, având în vedere că șefii clubului blaugrana nu au plătit sume fabuloase de transfer în ultimii ani, pentru că au trecut și printr-o situație financiară complicată. Robert Lewandowski, de exemplu, a costat 45 de milioane de euro și a venit tot de la Bayern.

Rămâne de văzut dacă mutarea se va materializa în vara anului viitor. Cert este că un eventual transfer al lui Harry Kane ar reprezenta o adevărată lovitură pentru Barcelona, având în vedere că englezul are cifre excelente.



În 20 de partide jucate până acum pentru Bayern, în acest sezon, Kane a marcat de 25 de ori, cifră la care se adaugă și patru pase decisive.



Bilanțul lui în 111 partide pentru gruparea bavareză este excelent. A reușit să înscrie de 107 ori și să bifeze alte 29 de assist-uri. Și site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 75 de milioane de euro.

