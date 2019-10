"Daca vrea Messi, Griezmann ajunge la Toulouse!" Tensiuni la Barcelona! Griezmann ar putea fi OUT! Dezvaluiri de ULTIMA ORA! Ce spun spaniolii

Un jurnalist spaniol a vorbit despre situatia de la Barcelona.

Barcelona nu a inceput deloc convingator sezonul in La Liga. Formatia lui Valverde se afla pe locul 4 dupa 7 etape cu doar 13 puncte acumulate.

Jurnalistul spanionl de la MARCA, Juanma Rodriguez a fost invitat la emisiunea El Chiringuito si a vorbit despre relatia dintre Messi si Griezmann.

"Griezmann a facut bine ca a declarat ce a declarat. De ce? Pentru ca Messi are la indemana un buton rosu. Daca se supara si il apasa, Griezmann ajunge la Toulouse", a spus Juanma Rodriguez.

Griezmann: "Este dificil pentru noi sa vorbim!"



Antoine Griezmann a declarat ca nu vorbeste cu Messi si spune ce ar trebui sa se intample ca relatia dintre cei doi sa se imbunatateasca.

"Pana la urma, nu e o persoana care vorbeste mult, nici eu nu sunt, asa ca este dificil pentru noi sa vorbim. I-am adus niste mate (n.r. bautura), asa ca suntem in directia buna. Trebuie sa invatam cum sa ne conectam, sa ne imbunatatim. Sunt aici sa ajut", a declarat Griezmann intr-o conferinta de presa.

Griezmann a venit in aceasta vara pe Camp Nou de la Atletico Madrid, iar Messi nu ar fi vrut ca starul francez sa vina pe la Barcelona, intrucat acesta considera ca transferul lui Griezmann nu a mai facut posibil si transferul lui Neymar. Cei doi nu au jucat prea mult impreuna din cauza faptului ca Messi a fost mai mult accidentat in acest start de sezon.

Barcelona va juca in aceasta seara pe Camp Nou cu Inter, al doilea meci din grupele Champions League. In primul meci din grupe, formatia antrenata de Ernesto Valverde a remizat, scor 0-0, in Germania cu Borussia Dortmund.