Cutremur la Real Madrid! Keylor Navas pleaca de pe Bernabeu. Cine ii va lua locul

Keylor Navas (32ani) va pleca in vara de la Real Madrid.

Titular in poarta madrilenilor de la revenirea lui Zidane, Keylor Navas ii va parasi in vara pe galactici.

Informatia a fost confirmata in cadrul emisiunii Chiringuito de Jugones. In locul lui Navas, va fi adus Andreyi Lunin, portar ucrainian imprumutat in acest sezon la Leganes. Thibaut Courtois va deveni astfel varianta numarul 1 pentru Zidane.

Navas a venit la Real in 2014, transferat de la Levante in schimbul a 10 milioane de euro, iar in 5 sezoane a strans peste 150 de meciuri ca titular.

3 cupe ale campionilor, 3 supercupe ale Europei, 1 cupa a Spaniei, 1 supercupa a Spaniei, 4 campioante mondiale ale cluburilor a castigat Navas cu Real Madrid. In 2015, 2016 si 2017 a fost desemnat cel mai bun portar din zona CONCACAF.

12 milioane de euro este cota lui Navas potrivit transfermarkt.com