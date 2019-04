Keylor Navas, situatie incerta la Real Madrid! "Daca imi zice sa plec, atunci voi pleca" Ce a spus dupa infrangerea cu Valencia!

Costaricanul a vorbit despre situatia sa de la Real Madrid.

Real Madrid a pierdut in deplasarea de la Valencia si ramane pe locul trei, la cinci puncte de Atletico Madrid. Dupa un an foarte slab pentru madrileni, Zinedine Zidane are misiunea de a pregati echipa pentru urmatorul sezon, iar mai multi jucatori ar putea pleca de pe Santiago Bernabeu.

Chiar daca este unul din favoritii francezului, situatia portarului Keylor Navas este incerta. Dupa venirea lui Thibaut Courtois, costaricanul ar putea pleca de la Real Madrid.

"Daca antrenorul imi spune sa plec, atunci voi pleca, dar am un contract si deocamdata sunt la Real Madrid. Incerc sa dau tot ce am mai bun si sa il conving pe antrenor ca merit sa joc.

Am contract si vreau sa fiu aici, dar o sa vedem ce se intampla. Sa ne concentram pe acest final de sezon. Pentru onoarea acestei embleme trebuie sa castigam meciurile pe care le mai avem", a spus Keylor Navas la finalul meciului.

Dupa infrangerea cu Valencia, Navas a vorbit si despre situatia prin care trece Real Madrid in acest sezon.

"Trecem printr-o perioada dificila. A fost un an in care lucrurile nu au mers asa cum am vrut, dar trebuie sa ne confruntam cu aceasta situatie. Trebuie sa trecem de acest moment si sa invatam din greselile pe care le-am facut in acest sezon", a concluzionat costaricanul.