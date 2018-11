Nu vrea sa-si piarda postul! Decizie RADICALA luat de Navas: cum incearca sa profite sa absenta lui Courtois de la Real

Costaricanul e hotarat sa ramana in Madrid.

Portarul campioanei Europei nu renunta la Real Madrid in urmatoarea perioada in care acesta ar trebui sa apere poarta nationalei sale in meciurile amicale. Asadar, Solari se poate baza pe el 100% in Valdebebas in timp ce Curtois se antreneaza alaturi de echipa Belgiei inaintea amicalelor cu Islanda si Elvetia.

"Cunoastem toti situatia lui Keylor, este un caz care ne agita, insa noi ne-am inteles cu el, si este un moment in care trebuie sa ramana in Madrid.", a declarat Ronald Gonzalez, selectionerul echipei nationale.

Uruguaianul Gustavo Matosas a explicat ca Navas isi doreste sa joace pentru nationala in martie, cu toate ca isi va pierde vacantele. "El vrea sa joace in martie si sa participe in Copa Oro, ar fi prima oara pentru el, dupa ce a ajuns la un nivel maxim cu Madrid."

Dupa Mondial, Keylor a jucat doua meciuri in septembrie pentru Costa Rica, cu Mexic si Columbia, selectionata sa pierzand ambele meciuri.