Cum si-a umilit Ronaldo un adversar! "M-am simtit mic. Nici macar nu m-a privit!" Aroganta portughezului sau frustrarea unui rezultat negativ?

Ronaldo a fost, de-a lungul timpului, implicat in cateva episoade in care a fost acuzat de aroganta de catre adversari.

Un nou episod ciudat a fost povestit de Gosens, fundasul stanga al celor de la Atalanta, care a spus in autobiografia sa, "Dreams are Worthwhile", un eveniment trist care l-a avut in prim-plan pe portughezul lui Juventus. Cunoscut ca un tip competitiv, Ronaldo a refuzat sa faca schimb de tricouri cu neamtul Atalantei, dupa o victorie a acestora in fata lui Juventus, insa Gosens isi aminteste de gestul atacantului si spune ca s-a simtit foarte afectat in acel moment.

"Dupa fluierul final, am mers la el si nici macar nu m-am bucurat de victorie, dar Ronaldo nu a acceptat. L-am intrebat: 'Cristiano, pot sa primesc tricoul tau?'. Nici macar nu m-a privit, a zis doar: "Nu!". Ma inrosisem, eram complet rusinat. Am plecat, ma simteam mic. Cunoasteti acel sentiment cand faci ceva rusinos si te uiti in jurul tau sa vezi daca a mai observat cineva? Asa m-am simtit eu atunci si am incercat sa ascund", a povestit Gosens, citat de Goal.

Gosens, aflat din 2017 la Atalanta, s-a intalnit cu Juventus de sase ori, iar singura victorie a venit chiar la meciul din Cupa Italiei. Trei meciuri s-au incheiat la egalitate, iar Juventus s-a impus de doua ori.