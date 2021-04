Un nou partener pentru Ronaldo in atacul lui Juve? Italienii ar putea sa renunte la Morata! Ce super atacant vor sa aduca 

Juventus nu traverseaza cel mai bun sezon, iar sefii echipei se gandesc la transferuri.

Dupa ce s-a incurcat din nou in campionat, 2-2, cu rivala din oras, Torino, Juventus pare ca se gandeste deja la sezonul urmator. Dupa ce directorul sportiv al clublui, Fabio Paratici, a confirmat ca Ronaldo nu va pleca, acum se pare ca un alt nume mare a intrat in atentia presei si se zvoneste o poate parasi pe Juventus la finalul sezonului.

Potrivit Tuttosport, Alvaro Morata are sanse mici sa mai continue si din vara in Italia, dupa ce sefii echipei au decis sa nu plateasca suma stipulata in contractul de imprumut semnat cu Atletico, de 45 de milioane de euro. O alta varianta ar fi prelungirea imprumutului pentru inca un sezon contra a 10 milioane de euro, iar inca 35 sa fie achitate dupa finalul acestuia.

Conform publicatiilor internationale, daca conducerea lui Juve decide sa il trimita pe Morata inapoi la Madrid, aceasta va incerca sa il aduca pe Sergio Aguero pe Allianz Stadium. Argentinianul pare o varianta destul de improbabile, totusi, chiar daca va fi jucator liber de contract la finalul sezonului, acesta pare ca s-a inteles cu Barcelona si va merge acolo pentru a evolua alaturi de bunul sau prieten, Leo Messi.