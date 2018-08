Cum a raspuns Pique atunci cand a fost intrebat despre venirea lui Pogba la Barcelona! Fundasul mai spune ca "Barca a invatat de greselile trecutului"

Gerard Pique spune ca sosirea lui Pogba la Barcelona ar fi un lucru extraordinar, dar adauga faptul ca "trebuie sa respectam clubul la care joaca acum".

Gerard Pique a vorbit la un eveniment de poker organizat in Spania. Fundasul Barcelonei a abordat mai multe subiecte, intre care discutiile pe seama unui transfer al lui Pogba, schimbarile de la Real Madrid, precum si sosirea lui Clement Lenglet.

Legat de Paul Pogba, Pique a spus: "Nu sunt foarte la curent cu ceea ce se intampla intre Paul Pogba si Jose Mourinho, dar stiu un lucru: Pogba este un jucator excelent! Ar fi bine daca ar veni si ne-ar ajuta sa-i facem fericiti pe suporteri pe viitor. Dar trebuie sa respectam faptul ca el este in acest moment jucatorul altei formatii".

Pique a mai spus ca Real Madrid nu este mai slaba dupa despartirea de Ronaldo, dar ca filosofia echipei s-a schimbat.



"Au inceput bine, cu doua victorii. Practica un fotbal foarte bun, stim cu totii de la nationala cum este Julen Lopetegui. Cred ca Realul se va baza mai mult pe grup decat pe individualitati", a mai spus Pique.

Pe de alta parte, Pique s-a declarat incantat de achizitiile facute de Barcelona in aceasta vara.

"Ne-am intarit foarte bine, dar vom vedea ce se va intampla. Lenglet joaca bine cu mingea. In plus, avem multi tineri. Arthur are 21 de ani, Lenglet si Malcom sunt tineri", a mai spus fundasul.