OFICIAL! Primul transfer din 2019 pentru Barcelona! Anuntul oficial al clubului

Barcelona a transferat un fundas de perspectiva.

Clubul FC Barcelona anunta oficial transferul tanarului fundas central francez Jean-Clair Todibo de la Toulouse, incepand cu 1 iulie 2019. Pana atunci, jucatorul va juca in Franta.

Jucatorul devine liber de contract in iunie si va ajunge din postura de jucator de liber pe Camp Nou.

Todibo e nascut in 1999 in Guyana Franceza si are cetatenie franceza. Fundasul a fost titular de 10 ori in Ligue 1 pentru Toulouse si a marcta un gol. Todibo are si selectii la nationala U20 a Frantei.