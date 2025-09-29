FOTO Alex Băluță a debutat în SUA! Decizia luată de Los Angeles FC

Alexandru Băluță (32 de ani) a jucat primul său meci după transferul în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles FC.

alexandru balutaLos Angeles FC
Transferat de Los Angeles FC la finalul lunii august, Băluță a trebuit să aștepte câteva săptămâni pentru obținerea vizei. În acest weekend, fostul jucător de la Universitatea Craiova și FCSB a fost în premieră în lotul echipei la meciul dintre St. Louis City și Los Angeles FC (0-3), însă a rămas pe banca de rezerve.

Alexandru Băluță a jucat o repriză la echipa secundă a lui Los Angeles FC

Rezervă neutilizată în MLS, Băluță a fost trimis o zi mai târziu la echipa secundă a lui Los Angeles FC. Românul a fost titularizat în partida cu St. Louis City 2, din MLS Next Pro.

Băluță a jucat doar 45 de minute, iar la pauză a fost înlocuit. Scorul a fost egal în timpul regulamentar, 1-1, iar St. Louis City 2 s-a impus la loviturile de departajare, 4-2.

LAFC și-a dorit ca Băluță să aibă minute în picioare înaintea următoarelor meciuri ale primei echipe. Pentru gruparea din MLS la care joacă Hugo Lloris și Heung-Min Son urmează duelul cu Atlanta United, luni dimineață, 6 octombrie.

Alex Băluță: "O mare plăcere să semnez cu acest club"

Recent, Alex Băluță a participat la prima sa conferință de presă din SUA și a explicat cum a ajuns să semneze în MLS

"După mult timp sunt aici, în sfârșit. A fost o mare plăcere să semnez cu acest club. Am fost atât de fericit când am auzit despre transfer, încât nu am așteptat mult să spun da. A fost foarte rapid și pur și simplu voiam să fiu aici.

Totul este bine aici, încerc să mă adaptez cât pot de bine. Antrenorul mi-a spus ce vrea de la mine. Am văzut multe meciuri ale echipei mele și am văzut multă calitate”, a spus Alexandru Băluță.

