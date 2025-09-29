Transferat de Los Angeles FC la finalul lunii august, Băluță a trebuit să aștepte câteva săptămâni pentru obținerea vizei. În acest weekend, fostul jucător de la Universitatea Craiova și FCSB a fost în premieră în lotul echipei la meciul dintre St. Louis City și Los Angeles FC (0-3), însă a rămas pe banca de rezerve.

Alexandru Băluță a jucat o repriză la echipa secundă a lui Los Angeles FC



Rezervă neutilizată în MLS, Băluță a fost trimis o zi mai târziu la echipa secundă a lui Los Angeles FC. Românul a fost titularizat în partida cu St. Louis City 2, din MLS Next Pro.



Băluță a jucat doar 45 de minute, iar la pauză a fost înlocuit. Scorul a fost egal în timpul regulamentar, 1-1, iar St. Louis City 2 s-a impus la loviturile de departajare, 4-2.



LAFC și-a dorit ca Băluță să aibă minute în picioare înaintea următoarelor meciuri ale primei echipe. Pentru gruparea din MLS la care joacă Hugo Lloris și Heung-Min Son urmează duelul cu Atlanta United, luni dimineață, 6 octombrie.

