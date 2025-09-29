După o duminică plină de suspans în cele unsprezece meciuri de simplu, echipa Europei a avut ultimul cuvânt împotriva americanilor dezlănţuiţi, câştigând Ryder Cup, scor 15-13.

Echipa lui Luke Donald câştigă prima Cupă Ryder în deplasare din 2012, a cincea din 1979 şi formatul de 28 de puncte.

Europa a câştigat 11 din ultimele 15 ediţii ale Ryder Cup, începând din 1995.

Ce s-a întâmplat duminică



După ziua de sâmbătă, Europa avea nevoie doar de două victorii şi un egal în meciurile de simplu disputate duminică pentru a păstra Ryder Cup.

Dar americanii au reuşit o revenire extraordinară şi s-au impus în primele trei meciuri, singurul complet al europenilor fiind reuşit de Ludvig Aberg.

Ryder Cup este un turneu organizat din doi în doi ani, în care se înfruntă echipele SUA şi Europei. news.ro

”L'Europe Great Again”, a titrat publicația franceză L'Equipe după victoria ”Bătrânului Continent”.

Trimiterea către sloganul președintelui american Donald Trump, ”Make America Great Again”, este mai mult decât evidentă.

