Presa spaniolă e în alertă maximă după acest incident deosebit de grav. Și apar noi detalii despre cum a fost posibil ca doi jucători ai unul club imens, de talie mondială, să se ia la bătaie, precum doi copii în curtea școlii.

Real Madrid încheie sezonul în genunchi din punct de vedere sportiv și se face și de râs! Pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi, cu bătaia în care au fost implicați Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, e de noaptea minții!

Conflictul a început de ieri și a luat amploare astăzi

Potrivit jurnaliștilor iberici, Valverde și Tchouameni s-au „ciocnit“, ieri, într-o primă fază. Conflictul n-a degenrat, totuși, la antrenamentul de miercuri. Dar astăzi, când cei doi „cocoși“ s-au văzut din nou, lucrurile au scăpat de sub control. Treptat.

Valverde a refuzat să dea mâna cu Tchouameni, când cei doi au ajuns la baza Realului. Apoi, au fost niște discuții mai aprinse pe teren. Iar „explozia“ s-a petrecut în vestiar, după terminarea ședinței de pregătire. Aici, Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie, sub ochii colegilor.

De remarcat că Valverde a ajuns la spital, după acest incident, dar nu din cauza unei lovituri încasate. Jucătorul din Uruguay și-a pierdut echilibrul, a căzut și, în cădere, s-a lovit cu capul de o masă. De aceea, a fost dus la spital pentru ca rana să fie închisă.

Șefii Realului au intervenit prompt: „Nimeni nu pleacă acasă!“

Știrea cu bătaia Valverde – Tchouameni a circulat cu „viteza luminii“. Imediat, Real a deschis o procedură disciplinară împotriva celor doi bătăuși. Dar nici ceilați jucători n-au scăpat fără să fie afectați de acest incident.

Potrivit Marca, șefii Realului le-au interzis jucătorilor să plece acasă, după terminarea antrenamentului. Tot lotul a rămas la baza de la Valdebebas, unde a sosit și CEO-ul clubului, José Ángel Sánchez. La scurt timp, a fost convocată o celulă de criză. Adică, o ședință cu participarea jucătorilor.

Acest scandal a venit în cel mai prost moment posibil, în condițiile în care, duminică (ora 22:00), e programat derby-ul Barcelona – Real Madrid, de la ora 22:00.