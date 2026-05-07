Real Madrid încheie sezonul în genunchi din punct de vedere sportiv și se face și de râs! Pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi, cu bătaia în care au fost implicați Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, e de noaptea minții!
Presa spaniolă e în alertă maximă după acest incident deosebit de grav. Și apar noi detalii despre cum a fost posibil ca doi jucători ai unul club imens, de talie mondială, să se ia la bătaie, precum doi copii în curtea școlii.
Conflictul a început de ieri și a luat amploare astăzi
Potrivit jurnaliștilor iberici, Valverde și Tchouameni s-au „ciocnit“, ieri, într-o primă fază. Conflictul n-a degenrat, totuși, la antrenamentul de miercuri. Dar astăzi, când cei doi „cocoși“ s-au văzut din nou, lucrurile au scăpat de sub control. Treptat.
Valverde a refuzat să dea mâna cu Tchouameni, când cei doi au ajuns la baza Realului. Apoi, au fost niște discuții mai aprinse pe teren. Iar „explozia“ s-a petrecut în vestiar, după terminarea ședinței de pregătire. Aici, Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie, sub ochii colegilor.
De remarcat că Valverde a ajuns la spital, după acest incident, dar nu din cauza unei lovituri încasate. Jucătorul din Uruguay și-a pierdut echilibrul, a căzut și, în cădere, s-a lovit cu capul de o masă. De aceea, a fost dus la spital pentru ca rana să fie închisă.
Șefii Realului au intervenit prompt: „Nimeni nu pleacă acasă!“
Știrea cu bătaia Valverde – Tchouameni a circulat cu „viteza luminii“. Imediat, Real a deschis o procedură disciplinară împotriva celor doi bătăuși. Dar nici ceilați jucători n-au scăpat fără să fie afectați de acest incident.
Potrivit Marca, șefii Realului le-au interzis jucătorilor să plece acasă, după terminarea antrenamentului. Tot lotul a rămas la baza de la Valdebebas, unde a sosit și CEO-ul clubului, José Ángel Sánchez. La scurt timp, a fost convocată o celulă de criză. Adică, o ședință cu participarea jucătorilor.
Acest scandal a venit în cel mai prost moment posibil, în condițiile în care, duminică (ora 22:00), e programat derby-ul Barcelona – Real Madrid, de la ora 22:00.