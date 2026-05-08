Aruncă bomba la Real Madrid! Pe cine vrea Casillas antrenor: nu e Mourinho

Casillas a propus un nume neașteptat pe banca lui Real Madrid.

Real Madrid se află într-o situație foarte complicată la finalul acestui sezon.

Madrilenii se află la 11 puncte în spatele liderului Barcelona și ar putea pierde campionatul chiar în El Clasico.

Pe lângă faptul că Real Madrid va încheia, cel mai probabil, stagiunea 2025-2026 fără trofeu, în vestiarul „Los Blancos” e debandadă, iar Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde, după o ceartă în timpului unui antrenament.

Iker Casillas, variantă surprinzătoare pentru banca lui Real Madrid

Fostul căpitan al madrilenilor a fost întrebat pe cine ar vrea pe banca lui Real Madrid, în contextul în care Alvaro Arbeloa are zilele numărate pe banca echipei spaniole.

Iker Casillas a spus că și-ar dori ca Xabi Alonso să revină, la nici măcar șase luni de la demiterea antrenorului spaniol.

„L-aș semna din nou pe Xabi Alonso.

Totul este ciclic (n.r. la Real Madrid). Lucrurile nu merg așa cum ne dorim acum, dar suntem cu toții fotbaliști, vrem să câștigăm și uneori vin aceste momente dificile. Voi spune un lucru. Uneori este bine să treci prin astfel de situații, ca să poți aprecia mai mult lucrurile atunci când merg bine. Dar Real Madrid este cel mai bun club din istorie, așa spune FIFA , iar asta înseamnă să fii mereu în centrul atenției. Real Madrid își va reveni. Totul are o soluție.”, a spus Iker Casillas, conform AS.com.

