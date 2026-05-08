Aruncă bomba la Real Madrid! Pe cine vrea Casillas antrenor: nu e Mourinho

Fostul căpitan al madrilenilor a fost întrebat pe cine ar vrea pe banca lui Real Madrid, în contextul în care Alvaro Arbeloa are zilele numărate pe banca echipei spaniole.

Iker Casillas a spus că și-ar dori ca Xabi Alonso să revină, la nici măcar șase luni de la demiterea antrenorului spaniol.

„L-aș semna din nou pe Xabi Alonso.

Totul este ciclic (n.r. la Real Madrid). Lucrurile nu merg așa cum ne dorim acum, dar suntem cu toții fotbaliști, vrem să câștigăm și uneori vin aceste momente dificile. Voi spune un lucru. Uneori este bine să treci prin astfel de situații, ca să poți aprecia mai mult lucrurile atunci când merg bine. Dar Real Madrid este cel mai bun club din istorie, așa spune FIFA , iar asta înseamnă să fii mereu în centrul atenției. Real Madrid își va reveni. Totul are o soluție.”, a spus Iker Casillas, conform AS.com.