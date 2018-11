Cifrele despre care nimeni nu vorbeste! Barcelona e lider la un capitol INEDIT: Nimeni n-ar fi crezut ca asta e cheia succesului

Barcelona este deseori numita cea mai buna echipa din lume.

Toate statisticile arata ca Barcelona are un stil mai mult decat definit in care mingea este protagonista. In fiecare partida, catalanii au o medie de 194 de pase inainte sa atace poarta adversa.

Echipa lui Ernesto Valverde tine mult de minge pana sa reuseasca sa marcheze. Exemplul clar reiese de aici: jucatorii Barcei dau in medie 16 pase si au nevoie de peste 43 de secunde pentru a porni in atac.

La capatul opus stau cei de la Valladolid. Acestia nu vor sa pastreze mult mingea: intr-o jumatate de secunda si cu o medie de 1,6 pase, Valladolid sarbatoreste deja golul marcat.

Jocul Barcei este influentat, totodata, de prezenta sau absenta lui Lionel Messi. Barcelona este echipa cea mai buna in ceea ce priveste atacurile pornite de la mijlocul terenului (din care au reusit sa marcheze 13 goluri) si de pe partea stanga.

Mai mult, numarul 10 al catalanilor este un vis urat pentru rivali. El este jucatorul cu cele mai multe pase date in jumatatea de teren adversa: o medie de 111 pase.