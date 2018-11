N-au avut loc de Ronaldo si Messi! 10 super fotbalisti care n-au castigat niciodata Balonul de Aur

Giggs, Lahm si Zlatan sunt in topul fotbalistilor legendari care n-au castigat niciodata Balonul de Aur

In 3 decembrie, la Paris, urmeaza sa fie decernat premiul pentru Balonul de Aur 2018. Este pentru prima data in ultimii 10 ani cand Messi si Ronaldo nu sunt favoritii cursei de trei din final.

De aceasta data, Salah, Modric si Mbappe sunt fotbalistii care au furat lumina reflectoarelor.

SERGIO RAMOS

Este liderul celor de la Real Madrid si stalpul defensivei. Si-a condus echipa spre castigarea a 3 trofee Champions League la rand, dar in ciuda acestor detalii, nu a reusit sa castige niciodata Balonul de Aur.

Ultimul fundas care a reusit aceasta performanta a fost tot un fundas de la Real. Este vorba despre Fabio Cannavaro.

RYAN GIGGS

Giggs este unul dintre cei mai decorati oameni din istoria fotbalului si o legenda a lui Manchester United. Totusi, nu a reusit sa castige Balonul de Aur.

Giggs nu a reusit sa faca performanta cu echipa nationala avand in vedere ca a reprezentat nationala Tarii Galilor. Acesta si-a inceput junioratul la City, dar a scris istorie in tricoul celor de la United.

NEYMAR

Neymar jr a plecat de la Barcelona ca sa devina cel mai important fotbalist de la PSG, dar lucrurile nu merg atat de bine pentru fotbalistul crescut de Santos. Acesta pare sa intre in umbra lui Mbappe si se vorbeste despre o posibila intoarcere a acestuia pe Camp Nou.

A fost decisiv pentru Barcelona in succesul istoric obtinut chiar cu PSG scor 6-1.

PHILIPP LAHM

Balonul de Aur nu este tocmai tipul de trofeu pe care sa-l castige fundasii, dar Lahm este fara doar si poate un caz special. Lahm este considerat de cei mai multi dintre specialisti drept cel mai bun fundas dreapta din istoria lui Bayern si a echipei nationale.

Lahm s-a retras de la nationala in 2014 dupa ce a castigat Cupa Mondiala, reusind sa bata Argentina lui Messi.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Probabil ca singurul minus al lui Ibrahimovic este ca a fost contemporan cu Messi si Ronaldo. In ciuda inaltimii impunatoare, Zlatan este un atacant tehnic care a inscris nenumarate goluri spectaculoase.

Zlatan nu a castigat niciodata trofeul UEFA Champions League. Acesta a evoluat in Suedia, Olanda, Spania, Franta, Anglia, iar acum in SUA, iar oriunde a evoluat, a reusit sa castige trofee.

THIERRY HENRY

A scris istorie pe Highbury pentru Arsenal, iar apoi a evoluat excelent pe Camp Nou pentru Barcelona. Multi spun ca Henry merita sa castige Balonul de Aur mai mult decat Owen, care a pus mana pe acest trofeu individual in anul 2001.

Henry a castigat atat titlul in Premier League cat si in La Liga, dar si Cupa Mondiala cu Franta.

Henry s-a clasat al doilea in topul pentru Balonul de Aur in anul 2003. Atunci a fost depasit doar de Pavel Nedved.

BUFFON

A scris istorie atat in tricoul lui Juventus cat si la echipa nationala a Italiei. Buffon nu a reusit performanta de a ajunge al doilea portar care sa castige Balonul de Aur. Singurul goalkeeper din istorie care a castigat acest trofeu a fost Lev Yashin in 1963.

Buffon a ratat ocazia de a castiga trofeul Uefa Champions League in 3 randuri.

XAVI

A fost geniul Barcelonei de la mijlocul terenului si a castigat Campionatul Mondial si doua Europene cu Spania, dar nu a reusit sa castige Balonul de Aur.

Xavi s-a clasat pe locul 3 in 2009 si 2011 si este omul care alaturi de Iniesta i-a oferit nenumarate pase decisive lui Messi.

PAOLO MALDINI

A fost vazut de multi drept fundasul perfect. A castigat Campionatul Mondial in 2006 cu nationala si trofeul Champions League cu AC Milan.

O singura data, Maldini s-a clasat pe locul 3 in clasamentul pentru Balonul de Aur.

ANDRES INIESTA

Andres Iniesta este omul care a adus Cupa Mondiala pentru Spania in 2010 dupa golul decisiv marcat in prelungiri contra Olandei. Acesta este legenda Barcelonei si a parasit clubul abia sezonul trecut.

Iniesta a inscris golul decisiv al Barcelonei cu Chelsea pe Bridge in 2009, an in care Barcelona a castigat toate trofeele puse in joc.

Iniesta a terminat pe locul 2 in topul pentru Balonul de Aur in anul 2010.