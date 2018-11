Cristiano Ronaldo este abia pe 5, Messi nu intra in primii 20! Surpriza uriasa: cine este cel mai in forma jucator din Europa

O echipa surprinzatoare are 2 jucatori pe podium!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Hazard este cel mai in forma jucator din primele 5 campionate ale Europei. Nu este insa vorba despre Eden! Thorgan Hazard, fratele mai mic al starului de la Chelsea, ocupa primul loc in topul alcatuit de Whoscored, bazat pe statisticile din ultimele 6 etape.

Podiumul este completat de doi jucatori de la Eintracht Frankfurt - Luka Jovic si Sebastien Haller! Cei doi au marcat impreuna 14 goluri in acest ultimele 6 partide, plus 6 assist-uri! Raheem Sterling este urmatorul in top, iar pe pozitia a 5-a se afla Cristiano Ronaldo.

Fratele lui Thorgan, Eden Hazard, este si el in clasament, pe pozitia a 13-a, deasupra lui Mohamed Salah. Accidentat in urma cu cateva saptamani, Leo Messi nu a prins un loc in primii 20.