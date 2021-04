Cel mai in forma fotbalist al Madridului, Karim Benzema, e pregatit de "El Clasico"! "Pentru mine, e cel mai frumos meci din lume"

Diferenta de puncte dintre cele doua echipe este de doar doua puncte in favoarea catalanilor, aflandu-se pe locul 2, respectiv 3.

Principalul om de atac la echipei "blanco", Karim Benzema, a prefatat partida care se va juca sambata in campionat si e de parere ca meciul se va juca la mijlocul terenului, acolo unde ambele echipe dispun de fotbalisti exponentiali. "Pentru mine, derby-ul cu Barcelona este cel mai frumos meci din lume. Si nu doar pentru mine, se infrunta doua echipe cu o istorie glorioasa.

Va fi din nou un meci complicat, Barcelona a ramas o echipa careia ii place sa aiba mingea, la fel si noua. Totul se va decide la mijlocul terenului. Ei vor incerca sa preia controlul, sa aiba posesia. Cei mai buni jucatori ai lor sunt Messi, desigur, cel care le face tot jocul si este foarte periculos, si portarul ter Stegen. Nu stiu daca acesta e cel mai bun sezon al meu, dar am o perioada fasta, ajut echipa sa castige puncte si meciuri. Ma simt dezinvlot, liber pe teren, fac ce vreau", a declarat atacantul francez, citat de Liversoccertv.

Benzema are 18 goluri marcate in acest sezon din La Liga, cu 5 mai putin decat Leo Messi.Iar in El Clasico, francezul are 9 reusite fata de 26 ale argentinianului. Liderul clasamentului, Atletico Madrid, se va uita cu mare atentie la meci, mai ales ca a pierdut un avans considerabil fata de cele doua, iar acum are doar un punct in fata Barcelonei si 3 in fata lui Real.