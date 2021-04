Zidane, fericit dupa victoria lui Real Madrid! "Calitatea lui a fost evidenta!" Unde crede ca s-a facut diferenta

Real Madrid a invins-o pe Liverpool, 3-1, si porneste cu prima sansa de calificare inaintea meciului retur.

Echipa antrenata de Zinedine Zidane s-a impus prin golurile marcate de Vinicius Junior (27, 65) si Marco Asensio (36), care a profitat de o eroare a lui Trent Alexander-Arnold. Pentru ''cormorani'' a inscris egipteanul Mohamed Salah (51).

"Ma simt excelent dupa aceasta victorie si sunt mandru de elevii mei. Am jucat la un nivel inalt, dar am avut probleme in startul reprizei secunde. Stiam ca putem ataca pe flancuri, desi fundasii lor laterali sunt foarte valorosi (n.r.: Alexander-Arnold si Robertson). Calitatea lui Toni (n.r.: germanul Toni Kroos) a fost evidenta si s-a vazut in pasele furnizate, iar Vinicius a fost la locul potrivit la toate actiunile noastre. In actul secund, Liverpool a avut un sut si a marcat. A fost dificil sa incasam acel gol, dar acesta e fotbalul", a declarat Zidane, la finalul partidei.

Pentru "galactici" urmeaza "El Clasico" contra marii rivale de la Barcelona, un meci care va cantari foarte mult in ecuatia titlului, ambele echipe fiind foarte aproape de liderul Atletico Madrid, catalanii la un punct, iar madrilenii la doar 3 puncte. Returul dintre Liverpool si Real Madrid va fi programat saptamana viitoare, pe 14 aprilie, si se va juca pe Anfield, insa meciul se va disputa fara spectatori, un dezavantaj pentru englezi, stiut fiind faptul ca acestia se bazeaza mult de aportul publicului.