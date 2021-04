Un posibil viitor candidat pentru presedentia lui Real Madrid isi dezvaluie planul! Ronaldo inapoi pe Bernabeu, Zidane inlocuit cu un manager de top

Real Madrid are un sezon bun pana in acest moment, insa lucrurile se pot schimba dupa aceasta saptamana.

Enrique Riquelme(32 de ani) si-a exprimat de multe ori dorinta de a-si depune candidatura la presedintia Realului, insa sustine ca Florentino Perez face tot ce ii sta in putinta pentru a ramane in aceasta functie. Enrique Riquelme spune ca in cazul in care ar deveni presedintele Realului, antrenorul echipei ar fi primul lucru pe care l-ar schimba. Riquelme sustine ca are o alta viziune in ceea ce priveste banca tehnica a echipei, iar Zinedine Zidane nu se muleaza pe aceasta.

"Zidane nu va fi antrenorul meu. Noi ne gandim la o alta tipologie de antrenor, cu o strategie diferita. Mie, personal, imi place mult Klopp. De asemenea, Raul mi se pare foarte bun”, a declarat Enrique Riquelme, citat de Marca. Zinedine Zidane se afla la carma lui Real Madrid din 2019, atunci cand l-a inlocuit pe banca tehnica pe fostul antrenor, Santiago Solari. Acesta nu este primul mandat al lui Zidane pe Santiago Bernabeu. Tehnicianul francez a mai pregatit o data formatia intre 2016 si 2018.

Contractul sau va expira la sfarsitul sezonului urmator. Alaturi de Zinedine Zidane, Real Madrid are un palmares impresionant. A castigat de trei ori trofeul Champions League, de doua ori a obtinut titlul de campioana a Spaniei, de doua ori a castigat Supercupa UEFA si de doua ori a cucerit Supercupa Spaniei. Riquelme a vorbit si despre jucatorii pe care ar incerca sa ii aduca pe Santiago Bernabeu daca ar deveni presedintele Realului, iar printre acestia se numara Cristiano Ronaldo, Erling Haaland si Kylian Mbappe. De asemenea, antreprenorul spune ca in mod cert i-ar prelungi contractul lui Sergio Ramos:

"Sustin revenirea lui Cristiano Ronaldo pentru ca reprezinta foarte mult pentru fotbal si pentru Real Madrid. Nu exista jucatori batrani sau tineri. Exista doar jucatori buni sau slabi. Ramos este un jucator grozav, impartaseste valorile Realului si este intr-o forma de invidiat. Daca ar continua asa i-as reinnoi contractul".