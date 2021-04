Inca o lovitura pentru Real Madrid! Dupa Ramos, au mai pierdut inca un jucator pentru meciul cu Liverpool! Anuntul clubului

Madrilenii au fost loviti de ghinion, dpa ce unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei, Raphael Varane, va absenta in urmatoarea perioada.

In cel mai important moment al sezonului Real Madrid va trebui sa joace fara cei doi fundasi centrali titulari, Raphael Varane si Sergio Ramos. Pentru "galactici" urmeaza meciul tur din sferturile Champions League contra celor de la Liverpool, iar in weeekend vor infrunta in campionat pe Barcelona, marea rivala din ultimii.

Apropierea la 3 puncte de Atletico si la doua puncte de catalani ii face pe fani sa spere la un nou titlu, dupa cel de anul trecut, insa problemele de lot ii dau mari batai de cap lui Zidane, ultimul absent anuntat fiind Raphael Varane, care a fost depistat pozitiv cu SARS-COV2, dupa cum anunta echipa "blanco" intr-un comunicat oficial postat pe site-ul echipei.



Pe langa cei doi absenti mentionati, Zidane nu va putea beneficia nici de Dani Carvajal sau de Eden Hazard, cel putin pentru meciul de marti contra lui Liverpool, acestia fiind nerefacuti inca.