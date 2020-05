Nici nu au inceput bine antrenamentele ca apar primii accidentati! Un jucator de la Barcelona abia si-a revenit dupa operatie

Barcelona anunta ca Samuel Umtiti s-a accidentat la gamba dreapta. Clubul anunta ca progresul jucatorului ii va determina disponibilitatea pentru antrenamentele care urmeaza. Umtiti nu a prins multe meciuri din cauza altei accidentari la genunchi, pentru care s-a si operat.

Aceasta accidentare vine dupa ce si Luka Jovic de la Real Madrid a suferit o fractura, iar Axel Witsel de la Borussia Dortmund va rata meciul cu Schalke tot in cauza unei accidentari.

Perioada de pandemie i-a afectat pe jucatori, care au stat acasa in izolare si s-au antrenat doar la domiciuliu. Deja se vede perioada mare de pauza si jucatorii trebuie sa fie foarte atenti si dupa reluarea competitiilor.

Barcelona a reluat vineri antrenamentele individuale si va reveni treptat la antrenamentele de grup. La Liga este programata sa se reia la mijlocul lui iunie.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp