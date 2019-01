Ce sanse sunt ca Philippe Coutinho sa se intoarca in Premier League: "Nu este ceea ce credeau cei de la Barcelona"

Coutinho n-a avut impactul pe care il asteptau fanii.

In urma cu un an, Philippe Coutinho devenea al 3-lea cel mai scump jucator din istorie dupa Neymar si Kylian Mbappe cand Barcelona a platit 160 de milioane de euro pentru mijlocasul brazilian. Asteptat ca urmatorul mare star al Barcei, Coutinho nu a reusit sa impresioneze pana acum.

Astfel, au inceput sa apara zvonuri despre o posibila revenire a lui Coutinho in Premier League. Jurnalistul spaniol, Guillem Balague, a dezmintit insa aceste informatii: "Ne asteptam la mult mai mult, la fel si fanii, la fel si Barcelona. In acest moment pare foarte timid, neavand un impact suficient de mare in jocuri. Chiar daca a primit oportunitati pentru a progresa si sunt sigur ca la un moment dat o va face.



Dar legatura dintre aceste lucruri si faptul ca nu este titular in meciurile importante a dus la povestile aparute in presa din Anglia, nu in cea din Spania, despre un transfer la Manchester United azi sau la Chelsea maine. Barcelona nu are insa nicio intentie sa renunte la Coutinho.



Vom vedea ce se va intampla mai incolo daca va continua sa nu aiba un impact asupra meciurilor, insa in acest moment Coutinho este important pentru Barcelona, foarte important. Pentru ca ei simt ca aduce multa calitate chiar si daca realizeaza ca nu este mijlocasul pe care credeau ca il vor obtine" a spus Balague in show-ul sau de transferuri