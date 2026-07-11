Publicația Marca scrie că oficialii lui Real Madrid sunt încrezători că în scurt timp vor bate palma cu Vinicius Jr. pentru prelungirea contractului.

Vinicius Jr, gata să semneze un nou contract cu Real Madrid

Aflat în vacanță după eliminarea de la Campionatul Mondial, Vinicius Jr. este așteptat la de madrileni la o rundă finală de discuții. Potrivit sursei citate, conducerea clubului este încrezătoare că totul se va tranșa foarte rapid.

Rămâne de văzut ce salariu va accepta Vinicius Jr., întrucât Real Madrid nu și-a dorit inițial să depășească pragul de 30 milioane de euro pe sezon. Suma pe care a solicitat-o inițial atacantul brazilian.

În prezent, Vinicius Jr. primește anual în jur de 25 de milioane de euro din partea "galacticilor".

În total, șeptarul brazilian a adunat 375 de meciuri oficiale pentru Real Madrid. El a marcat 128 de goluri și a livrat 100 de pase decisive.

Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid în noul sezon

Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon. În urmă cu 13 ani, la primul mandat la Madrid, portughezul a mizat pe un sistem 4-3-3.

Cum ar putea arăta Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

Rămâne de văzut dacă oficialii de la Madrid vor mai realiza alte transferuri de marcă în această perioadă de mercato.