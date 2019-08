"Ma tot suna, ma intreaba daca vreau acolo sau acolo" Petrescu recunoaste ca are oferte, iar o echipa din Anglia s-a interesat de el. VIDEO

Petrescu recunoaste ca englezii de la Huddersfield l-au cautat pentru a-l lua de la CFR.

Petrescu nu doarme din cauza moldovenilor de la Botosani. "E un meci mai important decat returul cu Slavia", spune antrenorul campioanei CFR Cluj. Petrescu a plecat in China dupa ce a luat primul titlu cu CFR, iar acum are oferta din liga a 2-a engleza, de la Huddersfield.

"Mereu sunt telefoane si ma intreaba: "vrei acolo, vrei acolo?". Asa a fost toata cariera, nu doar anul asta", a spus Dan Petrescu.

Antrenorul CFR-ului spune ca Huddesfield nu i-a facut totusi o oferta scrisa.

"E clar ca oferta din Anglia e oferta din Anglia, dar n-a fost nimic concret, sa zic ca ma vor numai pe mine", a mai spus el.

Familia Petrescu s-a reunit la Cluj. Fetita cea mica a lui Petrescu, Jennifer, a implinit 11 ani.

"Acum a venit si familia la mine dupa mult timp si saracii nici nu ma vad", a mai spus el.

Fetele i-au interzis lui Petrescu sa se uite la FCSB - Guimaraes.

"La 10 seara m-au luat la film sa vedem Lion King si n-am vazut meciul. In continuare sper sa avem doua echipe in grupe, noi in UCL, ei in UEL si atunci ar fi extraordinar", a completat tehnicianul.

In fiecare etapa, Petrescu da peste cea mai in forma echipa din campionat. Botosani a venit la Cluj.

"Pe Steaua i-a batut 2-0, dar trebuia sa fie 5-0 17. O sa dorm mai greu diseara. Nu vreau sa ma plang, nu-mi place, nu sta in caracter", a conchis el.