Deja vu la palat! Cronologia prezentarilor de antrenori la FCSB in 2019 si promisiunile facute de Becali de fiecare data: "Am sa-ti fac toate poftele! 6 luni nu ma bag la echipa!" VIDEO

2019. Un antrenor la doua luni. Becali i-a facut sa viseze frumos pe Teja, Andone si Andronache. Acum a venit Vintila.

FCSB a inceput anul cu Teja in functia de principal.

"Am sa-ti fac toate poftele si am sa-ti iau ce jucatori vrei tu! Si-am sa te las 6 luni de zile, nu ma bag, nu ma intereseaza! Dupa 6 luni, daca n-ai luat campionatul si n-ai posesie si nu faci posesia, vai de capul tau!", spunea Becali in momentul instalarii lui Mihai Teja.

Teja a ratat titlul, iar secundul sau, Bogdan Andone, i-a luat locul.

"Fata lui e de om smerit, eu mai fac pacate, dar uite la el ce fata de om smerit are! Asta il recomanda", spunea Becali la a doua prezentare de antrenor din 2019.

Andone n-a rezistat nici doua luni.

"E doar echipa lui, doar el decide, asa ca nu am ce sa mai fac aici", a spus Andone in momentul plecarii.

A venit randul secundului secundului lui Teja. Andronache a pregatit echipa cateva meciuri, apoi a fost inlocuit cu Vintila. Pentru Vintila urmeaza duelurile cu Iordanescu, Hagi, Piturca si Petrescu.

"Viitorul, Craiova, CFR. Pac, pac, pac, bataie pe banda rulanta la toti", e increzator Gigi Becali.