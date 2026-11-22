Formația alb-roșie a cedat sâmbătă seara, la Slobozia, într-un meci din Superliga marcat de un incident neobișnuit. Jocul a fost întrerupt aproximativ 15 minute, întrucât arbitrul Mihuleac nu a putut verifica o fază la monitorul VAR, după ce acesta a fost dărâmat și scos din priză de suporterii dinamoviști.

Claudiu Vaișcovici, critici dure la adresa „câinilor”

Claudiu Vaișcovici, fostul atacant al lui Dinamo a analizat prestația echipei și a transmis că niciunul dintre fotbaliștii importanți nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. „Toţi jucătorii-cheie au fost... Soro, nimic, toţi ăştia la mijloc, cam praf. Ce a făcut? Parcă Karamoko a avut ocazii, a mai ratat ocazii, e talentat, nimic... Sunt supărat rău.

Culmea, mai sunt jocuri în care nu joacă doi-trei jucători, dar astăzi, toţi! N-ai pe unul să-l ridici în slăvi, să zici că ăsta a mai mişcat cât de cât. Nu e niciunul. Stai să te gândeşti care ar fi. Toţi o apă şi-un pământ. Asta e, a mai venit şi un moment de-ăsta”, a spus Vaișcovici, la Prima Sport.