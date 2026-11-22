Naționala pregătită de Gică Hagi va disputa un baraj cu Estonia pentru menținerea în Liga B. Dorinel Munteanu, recordmenul selecțiilor pentru România, are însă încredere în actualul selecționer și consideră că echipa are nevoie de continuitate.

Dorinel Munteanu: „Avem fotbaliști de primele 20 din lume. Trebuie lăsați să joace împreună”

Fostul internațional spune că Hagi trebuie să păstreze același nucleu de jucători și să renunțe la schimbările numeroase de la un meci la altul.

„Neamțul” consideră că numirea lui Hagi reprezintă un restart pentru națională și spune că selecționerul are nevoie de timp pentru a construi o echipă competitivă.

„Din 6 meciuri să ai 5 înfrângeri este clar un dezavantaj pentru selecționer, dar să ne gândim bine în ce situație a luat echipa națională, ce vrem de la echipă. Numirea lui Hagi a fost un restart total pentru națională. Deocamdată este antrenorul cu cea mai mare experiență, energia lui de fost mare jucător îl ajută în formarea unei generații de succes, dar trebuie muncă. Nu a putut demonstra acum, dar niciun lucru bine făcut nu se face așa, bați din palme. Eu am încredere în Gică pentru că știu ce poate să facă. Dacă au răbdare cu el, o să o scoată la capăt. Nu este un schimb de generație, dar este o resetare la echipa națională.

Jucătorii aceștia tineri trebuie lăsați să joace în aceeași echipă. Toți antrenorii care au fost la națională găseau scuze să nu folosească aceeași formulă la 3 zile: că sunt obosiți, că îi menajează. Acești 20-30 de jucători, dacă sunt lăsați să joace de-a lungul unei campanii de calificare, avem fotbaliști de primele 20 din lume. Dar, cu toate aceste schimbări, la fiecare joc 4-5 schimbări. Trebuie lăsați să joace împreună. Gică a suferit și el mental și a tras o concluzie după meciurile acestea. Dacă mai face aceleași greșeli, e clar că nu a înțeles nimic, dar eu zic că a realizat direcția în care se îndreaptă fotbalul. Noi trebuie să uităm de principiul că trebuie aduși jucători care evoluează la club, pentru că fotbaliștii noștri nu prea prind minute. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să dea randament la națională. Un joc, două, trei, pot fi duse la capăt din voință. Trebuie o altă atitudine”, a spus Dorinel Munteanu la Sport Total FM.

România va juca turul barajului cu Estonia pe 27 martie 2027, la Tallinn, iar returul este programat trei zile mai târziu, pe Arena Națională.