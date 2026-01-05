„Trucul românesc” prin care Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli: „Pare să fi semnat un pact cu diavolul”

&bdquo;Trucul rom&acirc;nesc&rdquo; prin care Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli: &bdquo;Pare să fi semnat un pact cu diavolul&rdquo; Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu (28 de ani) a devenit eroul indiscutabil al celor de la Celta Vigo în acest sezon de La Liga.

TAGS:
Celta VigoIonut Radula liga
Din articol

Jurnaliștii iberici elogiind prestația portarului român după victoria clară de sâmbătă, 4-1 cu Valencia, și remarcând capacitatea sa incredibilă de a hipnotiza adversarii la loviturile de la 11 metri.

Adus gratis în vară după despărțirea de Venezia, Radu s-a transformat rapid în cel mai inspirat transfer al sezonului pentru echipa antrenată de Claudio Giraldez. După 18 etape scurse din actuala ediție de campionat, Celta Vigo se laudă cu cea mai bună defensivă a sa din ultimul deceniu, având doar 20 de goluri încasate, o performanță nemaiatinsă pe „celți” din sezonul 2014/2015. Ceea ce îi fascinează însă pe spanioli este modul în care goalkeeperul român a reușit să transforme penalty-urile dictate împotriva echipei sale într-o simplă statistică inofensivă.

„Pact cu diavolul” la loviturile de pedeapsă

Deși Celta este echipa cea mai sancționată din La Liga, având nu mai puțin de șapte penalty-uri dictate împotrivă, adversarii au trăit un adevărat coșmar în fața lui Ionuț Radu. Publicația El Desmarque a analizat luni impactul românului, titrând sugestiv despre „trucul românesc de la 11 metri” care a disperat atacanții din Spania.

„Celta are în Ionuț Radu cel mai bun transfer al acestui sezon. Cel mai normal ar fi ca majoritatea penalty-urilor să se termine cu goluri primite. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că Ionuț Radu pare să fi semnat un pact cu diavolul. Celta a încasat doar două goluri de la punctul cu var. Portarul român a apărat două, în timp ce alte trei șuturi de la 11 metri au lovit bara. În majoritatea cazurilor, capacitatea lui Radu de a aștepta și de a ghici traiectoria i-a obligat pe atacanți să forțeze la maximum execuțiile. Așa s-a întâmplat și sâmbătă, pe Balaidos, împotriva Valenciei, permițând Celtei să nu înceapă meciul condusă pe tabelă”, a scris sursa citată mai sus.

Lista „victimelor” lui Ionuț Radu este una impresionantă. Doar starurile Robert Lewandowski și Ante Budimir au reușit să-l învingă de la punctul cu var în acest sezon. În schimb, Rafa Mir și Nico Williams au văzut cum șuturile lor sunt parate de român, în timp ce execuțiile lui Etta Eyong, Pepelu și o altă tentativă a lui Budimir s-au oprit în barele porții apărate de fostul internațional de tineret.

Invincibil pe Bernabeu și cifre de campioană

Siguranța emanată de Radu a contaminat pozitiv întreaga echipă a Celtei în finalul de an 2025. Până în etapa a 12-a, galicienii primiseră gol meci de meci, însă intervențiile românului au schimbat radical dinamica. În ultimele șase partide, doar Espanyol și Valencia au reușit să perforeze poarta lui Radu.

Mai mult, seria fantastică a inclus meciuri memorabile în care Ionuț a închis poarta: o victorie cu 1-0 la Alaves, un succes răsunător cu 2-0 chiar pe Santiago Bernabeu împotriva Realului și un 2-0 acasă cu Athletic Bilbao. Ibericii au tras o concluzie clară la început de 2026: Ionuț Radu a închis definitiv orice dezbatere privind titularul postului de portar la Celta Vigo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
Protest &icirc;ntr-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: &bdquo;Gata cu șmecheria&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota primită de Ionuț Radu, după ce n-a fost &icirc;nvins din penalty &icirc;n Celta Vigo - Valencia 4-1
Nota primită de Ionuț Radu, după ce n-a fost învins din penalty în Celta Vigo - Valencia 4-1
Elogiu &icirc;n presa iberică pentru Ionuț Radu: &bdquo;Un an visat de mult timp, a convins pe toată lumea&rdquo;
Elogiu în presa iberică pentru Ionuț Radu: „Un an visat de mult timp, a convins pe toată lumea”
Ionuț Radu, ales de fani cel mai bun fotbalist rom&acirc;n din decembrie! Mesajul portarului + Clasamentul
Ionuț Radu, ales de fani cel mai bun fotbalist român din decembrie! Mesajul portarului + Clasamentul
ULTIMELE STIRI
A reziliat cu CFR Cluj și va juca &icirc;n primăvara europeană! Coșmarul lui FCSB l-a prezentat
A reziliat cu CFR Cluj și va juca în primăvara europeană! "Coșmarul" lui FCSB l-a prezentat
Ofertă uriașă pentru Vinicius Junior! Un gigant din Premier League pregătește 160 de milioane de euro pentru starul lui Real Madrid
Ofertă uriașă pentru Vinicius Junior! Un gigant din Premier League pregătește 160 de milioane de euro pentru starul lui Real Madrid
Universitatea Craiova a anunțat prima achiziție din 2026! Transfer surprinzător &icirc;n Bănie
Universitatea Craiova a anunțat prima achiziție din 2026! Transfer surprinzător în Bănie
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Manchester City pregătește o lovitură de proporții! Fundașul așteptat acum pe Etihad după accidentările lui Dias și Gvardiol
Manchester City pregătește o lovitură de proporții! Fundașul așteptat acum pe Etihad după accidentările lui Dias și Gvardiol
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român

Louis Munteanu merge &icirc;n Germania

Louis Munteanu merge în Germania

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

„Cutremur“ la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!



Recomandarile redactiei
A reziliat cu CFR Cluj și va juca &icirc;n primăvara europeană! Coșmarul lui FCSB l-a prezentat
A reziliat cu CFR Cluj și va juca în primăvara europeană! "Coșmarul" lui FCSB l-a prezentat
Ofertă uriașă pentru Vinicius Junior! Un gigant din Premier League pregătește 160 de milioane de euro pentru starul lui Real Madrid
Ofertă uriașă pentru Vinicius Junior! Un gigant din Premier League pregătește 160 de milioane de euro pentru starul lui Real Madrid
Universitatea Craiova a anunțat prima achiziție din 2026! Transfer surprinzător &icirc;n Bănie
Universitatea Craiova a anunțat prima achiziție din 2026! Transfer surprinzător în Bănie
&bdquo;Am fost determinați să-l aducem!&rdquo; Șefii lui D.C. United explică de ce au plătit 7 milioane pentru Louis Munteanu
„Am fost determinați să-l aducem!” Șefii lui D.C. United explică de ce au plătit 7 milioane pentru Louis Munteanu
Here we go! Louis Munteanu a fost prezentat la DC United. Primele declarații ale atacantului + toate detaliile transferului
Here we go! Louis Munteanu a fost prezentat la DC United. Primele declarații ale atacantului + toate detaliile transferului
Alte subiecte de interes
Starul Rom&acirc;niei U18 e născut &icirc;n Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: &bdquo;Modelul meu e Mbappe!&rdquo;
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
&bdquo;De asta am luat decizia de a pleca!&rdquo; Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo&nbsp;
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
Horațiu Moldovan, &icirc;n cursă cu Ionuț Radu pentru transferul &icirc;n Serie B! Italienii au anunțat favoritul: &rdquo;El este &icirc;n plan secund!&rdquo;
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!