„Trucul românesc” prin care Ionuț Radu i-a cucerit pe spanioli: „Pare să fi semnat un pact cu diavolul”

Jurnaliștii iberici elogiind prestația portarului român după victoria clară de sâmbătă, 4-1 cu Valencia, și remarcând capacitatea sa incredibilă de a hipnotiza adversarii la loviturile de la 11 metri.

Adus gratis în vară după despărțirea de Venezia, Radu s-a transformat rapid în cel mai inspirat transfer al sezonului pentru echipa antrenată de Claudio Giraldez. După 18 etape scurse din actuala ediție de campionat, Celta Vigo se laudă cu cea mai bună defensivă a sa din ultimul deceniu, având doar 20 de goluri încasate, o performanță nemaiatinsă pe „celți” din sezonul 2014/2015. Ceea ce îi fascinează însă pe spanioli este modul în care goalkeeperul român a reușit să transforme penalty-urile dictate împotriva echipei sale într-o simplă statistică inofensivă.

„Pact cu diavolul” la loviturile de pedeapsă

Deși Celta este echipa cea mai sancționată din La Liga, având nu mai puțin de șapte penalty-uri dictate împotrivă, adversarii au trăit un adevărat coșmar în fața lui Ionuț Radu. Publicația El Desmarque a analizat luni impactul românului, titrând sugestiv despre „trucul românesc de la 11 metri” care a disperat atacanții din Spania.

„Celta are în Ionuț Radu cel mai bun transfer al acestui sezon. Cel mai normal ar fi ca majoritatea penalty-urilor să se termine cu goluri primite. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că Ionuț Radu pare să fi semnat un pact cu diavolul. Celta a încasat doar două goluri de la punctul cu var. Portarul român a apărat două, în timp ce alte trei șuturi de la 11 metri au lovit bara. În majoritatea cazurilor, capacitatea lui Radu de a aștepta și de a ghici traiectoria i-a obligat pe atacanți să forțeze la maximum execuțiile. Așa s-a întâmplat și sâmbătă, pe Balaidos, împotriva Valenciei, permițând Celtei să nu înceapă meciul condusă pe tabelă”, a scris sursa citată mai sus.