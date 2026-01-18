Celta Vigo o înfruntă astăzi pe Rayo Vallecano pe „Balaídos” (ora 19:30), într-o partidă în care gazdele caută să pună capăt unei statistici negre. Galicienii nu au reușit să câștige niciunul dintre ultimele cinci dueluri cu formația din Vallecas, indiferent de antrenorii care s-au perindat pe cele două bănci tehnice.



Jurnaliștii spanioli sunt însă de părere că această serie se va încheia acum, bazându-se pe forma de moment a Celtei și pe siguranța defensivă, unde portarul român evoluții de invidiat, fiind anunțat titular incontestabil.



Radu e „cheia” în viziunea ibericilor



Claudio Giráldez are tot lotul valid, cu excepția jucătorilor implicați în mutări pe piața transferurilor, și va alinia cel mai bun „11” posibil, fără să menajeze titularii pentru meciul din Europa League cu Lille. Presa locală a analizat așezarea tactică și îl vede pe Ionuț Radu drept piesa de siguranță care completează o linie de fund din ce în ce mai omogenă.



„Cu Ionuț Radu în poartă, trio-ul de fundași centrali compus din Javi Rodríguez, Carl Starfelt și Marcos Alonso pare să atingă viteza de croazieră pentru a doua parte a sezonului, exact așa cum s-a întâmplat în campania trecută”, au notat spaniolii de la atlantico.net în analiza partidei.



În timp ce Radu este anunțat titular, duelul românilor din La Liga nu va avea loc pe teren. Andrei Rațiu este accidentat și nu face parte din lotul deplasat de Rayo Vallecano. Oaspeții au infirmeria plină, lista absențelor fiind completată de Ivan Balliu, Oscar Valentin, Unai Lopez, Pathe Ciss, Abdul Mumin și Sergio Camello.

