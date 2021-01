Declaratie SURPRIZA a lui Ronaldo Nazario! El este jucatorul pe care Real Madrid nu trebuia sa il piarda 

Ronaldo Nazario considera ca Achraf Hakimi este unul dintre cele mai bune tranferuri ale lui Inter din ultimul deceniu.

Fundasul in varsta de 22 s-a transferat vara trecuta de la Real Madrid la Inter pentru suma de 40 de milioane de euro, dupa ce a avut 2 ani de succes la Dortmund, timp in care a fost imprumutat de catre madrileni.

"Este un jucator extraordinar, pe care Real Madrid nu trebuia sa il piarda. El este unul dintre cele mai bun transferuri ale lui Inter din ultimii 10 ani", a declarat fostul Balon de Aur pentru La Gazzetta dello Sport.

Duminica, Inter va juca impotriva lui Juventus in Derby d'Italia, iar Ronaldo considera ca AC Milan este un canditat puternic la titlu in acest an.

"Nu excludeti AC Milan din lupta pentru titlu. Ma surprind, joaca fotbal de calitate", a spus brazilianul.

De asemenea, fostul jucator de la Real Madrid l-a laudat pe argentinianul din atacul lui Inter, Lautaro Martinez.

"Cand joaca este letal. Imi place ca nu se teme de nimic. O clipa daca nu esti concentrat, nu te iarta! Este un atacant pur", a spus Ronaldo Nazario.